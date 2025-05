V Škofijski palači v Trstu bodo do 24. maja na ogled ukrajinske ikone

Piše: C.R./Novi glas

Pred škofijsko palačo v Trstu so 8. maja odprli razstavo ikon dveh ukrajinskih umetnikov Oleksandra Klymenka in Sofie Atlantove. Ikone so razstavljene v atriju palače, razstavo pa so organizirali Konzulata za združenja laikov, škofija in Kulturno društvo Ukrajina – Furlanija. Razstava bo odprta do 24. maja.

Razstavljene ukrajinske ikone s svojo svetostjo in globino pričajo o trpljenju in vstajenju: nastajajo v vojni, ki divja v naši neposredni bližini, naslikane pa so na les zabojev, ki jih uporabljajo za strelivo.

O pomenu razstavljenih ikon je spregovoril umetnik in poznavalec Antonio Cattaruzza, ki je povedal, kako ikona v slovanskem svetu zaseda pomemben prostor. Obrazložil je moč sporočila in podal zanimivosti posameznih naslikanih svetnikov. V ospredju je razstavljena ikona o vstajenju, ki je v življenju kristjanov ključni element.

Predstavnica društva Ukrajina – Furlanija je povedala, kako umetnika zbirata zaboje in kako z njih med ustvarjanjem postopoma izginja duh po strelivu, kot da bi umetnost imela tudi drugo, višjo vlogo, ter predstavlja zmago dobrega nad zlim. Ukrajinski duhovnik Yurii Dudynets, pa je povedal, da razstava sporoča, kako bi bilo treba takoj končati vojne, in to vse, ki v tem trenutku razsajajo po svetu, in se zahvalil škofiji, škofu in vsem organizatorjem za tako pomembno pobudo v središču Trsta.

