V Hočah so odkrili relief duhovnika in jezikoslovca dr. Antona Murka

Piše: C. R.

V nadžupniji sv. Jurija v Hočah so danes slavnostno odkrili relief enega pomembnejših mož slovenske duhovne in jezikoslovne zgodovine, dr. Antona Murka. Relief je delo priznane akademske kiparke Vlaste Zorko. Dogodek je potekal tudi v luči počastitve Murkovega rojstnega dneva, v nedeljo, 8. junija, bo namreč minilo 216 let od njegovega rojstva, zato dogodek ni bil zgolj umetniški in zgodovinski, ampak tudi spominski.

Na dogodku so zbrane nagovorili nadžupnik in dekan Alojz Petrič, pobudnik projekta Marjan Čander in župan Občine Hoče-Slivnica dr. Marko Soršak, ki je relief tudi slavnostno odkril, slovesni del prireditve pa je z blagoslovitvijo reliefa zaključil mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl. Dogodek je z glasbenim programom obogatila mlada violinistka Katarina Čepin. Pobudo je z donacijo omogočila Kreativna baza, družba za komuniciranje in strateško svetovanje.

Anton Murko (1809–1871), rojen v Spodnji Voličini, je bil slovenski duhovnik, slovničar in leksikograf, ki je pomembno zaznamoval narodno in jezikovno zgodovino Slovencev. Šolal se je v Mariboru in Gradcu, kjer je končal bogoslovne študije in doktoriral iz teologije. Že kot dvajsetletnik je začel sestavljati slovensko slovnico ter nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar. Bil je gonilna sila Slovenskega društva v Gradcu, zavzemal se je za ohranitev enotnega slovenskega knjižnega jezika in branil tradicionalni črkopis bohoričico. Služboval je v različnih štajerskih župnijah, zadnja leta kot nadžupnik v Hočah, ki je s svojo učenostjo in predanostjo močno vplival na življenje skupnosti. Opisujejo ga kot pronicljivega, stvarnega, spravljivega in razsodnega človeka.