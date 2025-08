Tiho slovo Zore Tavčar, vdove po pisatelju Alojzu Rebuli

Piše: C. R.

Zora Tavčar (1928-2024), slovenska pisateljica, ki je bila 63 let poročena s pisateljem Alojzom Rebulo, se je preselila v večnost, smo izvedeli.

Rodila se je v Loki pri Zidanem Mostu leta 1928. Obiskovala je gimnazijo v Mariboru, na Dunaju in nato v Ljubljani, kjer je leta 1947 maturirala na poljanski gimnaziji. Diplomirala je iz primerjalne književnosti z literarno teorijo in slovenskega jezika s književnostjo. Leta 1963 pa je na katoliški univerzi Sacro Cuore v Milanu doktorirala iz literarnih predmetov.

S pisateljem Alojzom Rebulo se je poročila leta 1951 in se preselila najprej v Opčine pri Trstu. Poučevala je slovenščino, zgodovino, zemljepis, državljansko vzgojo in latinščino na srednjih šolah Sv. Jakob in Sv. Ivan v Trstu, na učiteljišču A. M. Slomška, in na srednji šoli Srečko Kosovel na Opčinah. Upokojila se je leta 1988.

Svoja krajša literarna dela je največ objavljala v Mladiki, poezijo pa v Mladinski reviji, Besedi, Novih obzorjih, Zalivu, Tokovih, Mladiki in Galebu. Mladinske povesti so izhajale v Galebu in Pastirčku, Novi Mladiki in Pionirskem listu. Najbolj znane izmed njih so: Luč z Vrhovelj (1964, 1970), V srcu Afrike (1964, 1968) ter Med vzporedniki in poldnevniki (1966). Poleg tega je prevajala in pisala drame za tržaški radio. Napisala je tudi vrsto esejev in radijskih iger za mladino.

Urejala je knjige, sodelovala je tudi pri sestavljanju šolskih knjig za srednje šole v Italiji.

Sodelovala je kot raziskovalka emigrantske književnosti pri antologiji emigrantske literature Pod južnim križem in pri knjigah Slovenske akademije znanosti in umetnosti Slovenska književnost v zdomstvu.

Po bivanju na Opčinah se je z možem preselila v svojo domačo Loko pri Zidanem Mostu.