Še ena neuresničena Golobova obljuba: NUK II bi morali začeti graditi že leta 2023, a je niti letos ne bodo začeli

Piše: C. R.

Medtem ko vlada razdeljuje denar v Palestini, pa projekti nacionalnega pomena stagnirajo. Leta 2023 bi se morala začeti gradnja NUK II, a se ne bo začela niti letos.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je na torkovi novinarski konferenci ob prenovi časopisne čitalnice Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) na vprašanje STA potrdil, da začetka gradnje NUK II v letošnjem letu ni mogoče pričakovati.

Kot je še odgovoril, ne more povedati, kdaj konkretno se bo gradnja NUK II začela, je pa naštel vrsto opravil, ki še čakajo pred začetkom gradnje NUK II. Dodal je, da približno 100 milijonov evrov vreden projekt gradnje, ki je bil napovedan v letu 2022, ni neposredno odvisen samo od ministrstva za visoko šolstvo, znanost in investicije. Papič je še pojasnil, da trenutno poteka izbira izvajalca za obnovo stavbe na Rimski 1, kjer naj bi nastal izobraževalni center NUK. Ob tem minister računa, da bo izvajalec gradbeno-obrtniških in instalacijskih del izbran do konca tega meseca.

Za gradnjo NUK II je zaključen projekt za izvedbo del (PZI), izvedeno je tudi javno naročilo za recenzijo projekta in recenzijo konservatorskega načrta, saj je potrebno pred nadaljevanjem projekta po besedah Papiča pri projektantih preveriti, ali so gradbene postavke pravilno ovrednotene. Pred začetkom gradnje NUK II bo potrebno izvesti tudi Unescovo študijo, kako se objekt vključuje v dediščino Plečnika in Križanke. Z Mestno občino Ljubljana bo nato sledilo urejanje okolice NUK II, kar je še en poseben projekt, saj je potrebno urediti dostopne poti in promet okoli stavbe.

“Ko bodo ta opravila zaključena, gremo v javni razpis, javno naročilo za izbiro izvajalca in seveda, ko bo ta postopek zaključen, potem lahko začnemo govoriti, da se bodo začela gradbena dela,” je še napovedal minister.

Predsednik vlade Robert Golob in minister Igor Papič sta novembra 2022 napovedala, da naj bi se gradnja NUK II začela leto kasneje, torej leta 2023, in končala leta 2026. A očitno se ne bo začela niti letos, niti prihodnje leto – razen če pride do zamenjave vlade.

Prvi načrti za gradnjo NUK II segajo že v 80. leta minulega stoletja, ko je bil izveden prvi natečaj za NUK II, a je ostal nerealiziran. Na mednarodnem natečaju leta 2012 je bila za projekt nove nacionalne knjižnice izbrana arhitekturna rešitev biroja Bevk Perović arhitekti.