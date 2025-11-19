e-Demokracija
(PREJELI SMO) Vabilo na razstavo akademskega slikarja Jošta Snoja

KulturaPrejeli smo

Piše: C .R.

V Župnijski dvorani Višnja Gora bo v torek, 25. 11. 2025, ob 18.30 potekalo predavanje dr. Mirana Možine – V vojni ni zmagovalcev: o travmah in odpornosti vojnih in povojnih generacij. Ob tem bodo odprli tudi razstavo akademskega slikarja Jošta Snoja, ki gledalce v svojem likovnem izrazu vedno znova popelje k razmisleku o človeku, njegovem dostojanstvu in notranjem svetu.

Predavanje dr. Mirana Možine, uglednega psihologa in psihoterapevta, bo imelo naslov V vojni ni zmagovalcev – o travmah in odpornosti vojnih in povojnih generacij. “Skupaj bomo skozi osebne zgodbe ter psihološke uvide spoznavali, kako se rane preteklosti še vedno pojavljajo v naših družinah, kako se med generacijami prenašajo vzorci ter kako jih lahko s sočutjem in predelavo preobražamo v moč, odpornost in novo upanje. Gre za temo, ki se na izjemen način povezuje z razstavo Jošta Snoja – njegova umetnost in predavanje dr. Možine nas vabita, da pogledamo globoko, vendar z namenom ozdravitve in prehoda v svetlobo”, so zapisali organizatorji.

Organizatorjem je v posebno čast, da bo predaval univerzitetni profesor Dr. Miran Možina, dr. med., psihiater in psihoterapevt, direktor Univerze Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana, eden najbolj priznanih strokovnjakov na področju psihoterapije pri nas, ki bo delil tudi osebno pripoved o svojem očetu, partizanskem zdravniku.

Večer bo združil umetnost, osebno izkušnjo, strokovno razumevanje in duhovno razsežnost soočanja s preteklostjo.

Vstop je prost. Razstavo si bo možno ogledati še do konca novembra, 30. 11. 2025.

