(PREJELI SMO) DKPS najavlja že 8. mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države

Piše: C. R.

Društvo katoliških pedagogov Slovenije je začelo s pripravami že 8. mednarodne konference Vzgoja za ljubezen do domovine in države, tokrat z naslovom Domoljubje skozi znanje in dejanja.

V sporočilu za javnost so zapisali naslednje:

“Mednarodna konferenca je namenjena pedagoškim delavcem, vzgojiteljem predšolske in domske vzgoje, učiteljem vseh predmetnih področij (osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja), šolskim svetovalnim delavcem, raziskovalcem in udeležencem z drugih področij, ki pri svojem delu in v osebnem življenju spodbujajo domoljubje, spoštovanje do domovine in ljubezni do lastnega naroda, jezika, kulture in države.

Na konferenci bodo sodelovali udeleženci iz Slovenije in tujine.

Vsi, ki želijo sodelovati, se konference lahko udeležijo z izvirnim avtorskim strokovnim prispevkom pod naslovom Domoljubje skozi znanje in dejanja, ali kot poslušalci vabljenih predavanj in predstavitev prispevkov.

Pričakujemo, da v prispevku predstavijo svoje izkušnje, primere poučevanja in vzgojnega delovanja pri učnih predmetih, obšolskih dejavnostih ali v drugih oblikah, kjer spodbujajo ljubezen do domovine, narodnega ponosa, narodne identitete – tako v Sloveniji kot po svetu.

Vsi, ki vzgajamo, smo še posebej poklicani, da živimo odgovorno in aktivno državljanstvo ter skrbimo za spoštovanje, ohranjanje in razvoj prvin, ki so temelji za trdne narodnostne korenine.”