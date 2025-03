(POGOVOR) Ditka, kantavtorica in skladateljica: »Moja glasba je namenjena ljudem, ki ji radi prisluhnejo in se vanjo poglobijo«

Piše: Lucija Kavčič

Turneja po Sloveniji ob desetletnici sodelovanja s Ferijem Lainščkom je bila zelo dobro obiskana, je dejala znana slovenska glasbenica Ditka, ki ji je najbolj všeč, da Lainšček v svojih pesmih največ piše prav o ljubezni.

Kako ste proslavili 10-letnico sodelovanja s Ferijem Lainščkom?

Obletnico smo zaznamovali z glasbeno-literarno turnejo. Izbrane najlepše ljubezenske poezije Ferija Lainščka sva uglasbila z mojim očetom Gorazdom. Poimenovali smo jo po pesmi »Ljubim, te ljubim, ljubezen«, ki odlično povzame koncept naših koncertov. Izbrali smo enajst lokacij po Sloveniji, kjer smo skupaj z mojo zasedbo in s Ferijem med ljudi skozi glasbo, poezijo in vmesne nagovore delili misli o ljubezni – tisti edini sili, ki lahko ta svet spreminja na boljše. Turneja je bila zelo dobro obiskana in odziv poslušalcev je bil zelo lep.

Kaj vam je v Lainščkovih besedilih najbolj všeč?

Všeč mi je, ker so hkrati preprosta in globoka. Feri res zna iz besed narediti veliko več, da se dotaknejo čustev. Pesnika sem v teh letih imela možnost spoznati tudi kot osebo in verjetno me prav zato zdaj njegova besedila še bolj vabijo, ker vem, da v to, o čemer piše, verjame. Ta iskrenost se čuti v verzih, ki so hkrati tudi ritmično odlično urejeni in kar kličejo po uglasbitvi. Všeč mi je tudi to, da največ piše prav o ljubezni, ki je tudi meni zelo pomembna vrednota.

Publika vas ves čas navdušeno sprejema; ob kakšnih priložnostih nastopate?

Moja glasba je namenjena ljudem, ki ji radi prisluhnejo in se vanjo poglobijo. Nastopam na najrazličnejših kulturno-umetniških prireditvah, izvajam samostojne koncerte avtorske glasbe v kulturnih domovih, gradovih, tudi na osnovnih ter srednjih šolah, zelo pogosto pa si ljudje moje glasbe zaželijo tudi med poročnim obredom.

Kaj vam je poleg glasbe najbliže? Kaj radi počnete, povejte kaj o sebi …

Poleg glasbe mi je zelo blizu šport oz. gibanje. Tako čas rada preživljam v naravi, na sprehodih, v teku ali na smučišču. Ukvarjam se z jogo, obrazno jogo in meditacijo, ki so del moje vsakodnevne rutine. Služijo mi kot stik z mojo duhovnostjo. Zelo rada tudi potujem. Potovanja mi vedno dajo svež navdih, ki mi nato dobro služi tudi za ustvarjanje novih glasbenih stvaritev.

Kakšni so vaši načrti za naprej?

Izjemno sem hvaležna za kariero, ki sem jo zgradila. Hvaležna sem za vse ljudi, ki me spremljajo, poslušajo mojo glasbo, prihajajo na moje koncerte in mi na ta način omogočajo, da lahko ustvarjam in tudi poklicno delujem kot glasbenica. Zato si želim, da bi to, kar imam v tem trenutku, trajalo še naprej. Želim si, da bi me vselej spremljal navdih za nova dela in da bi kot glasbenica tudi ves čas napredovala in se še izboljševala. Eden glavnih načrtov je torej nadaljevati dosedanje delo. Konkretno v tem letu pa imam v načrtu dokončati svoj sedmi studijski album, ki bo sicer moj prvi v celoti v angleščini, ga predstaviti zvesti publiki in tudi novi ter potipati tudi tuji trg, ki me že dolgo kliče.