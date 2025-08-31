Poglejte, kakšno sramotenje slovenske kulture – tokrat na račun Ivana Cankarja!

Minulo sredo je na Vrhniki gostoval znani youtuber, streamer in podkaster Pero Martić, ki naj bi s svojim obiskom prispeval k pozitivni promociji kraja. Vendar pa je med obiskom v Cankarjevi hiši prišlo do neprimernega dogodka, so sporočili iz Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, ki ga kot upravljavci ustanove ostro obsojajo. Sporočilo je z javnostjo delil tudi Visit Vrhnika.

Po družbenih omrežjih je namreč zaokrožil video, ki je nastal med prenosom v živo v Cankarjevi spominski hiši. V glavni vlogi je youtuber Pero Martić, ki je trenutno na turneji po Sloveniji, med drugim pa je ta teden obiskal tudi Vrhniko. Med obiskom spominske hiše največjega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je Martić v nekem trenutku legel na posteljo, saj je želel izkusiti, kako je spati na tako majhnem ležišču. Ob tem pa si je privoščil precej neokusno šalo, če bi sploh temu rekli tako.

Vrata Ivana Cankarja odprli v dobri veri, da bo obisk spoštljiv

V zavodu so pojasnili, da so vrata Cankarjeve hiše odprli v prepričanju, da bo obisk potekal v kulturnem in spoštljivem duhu. Namesto tega pa so bili priča dejanjem, ki jih ocenjujejo kot žaljiva in nespoštljiva do ustanove in kraja.