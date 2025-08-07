Odsevi upanja – svetoletna razstava 33 likovnih ustvarjalcev

Piše: K. H.

Skupinska razstava Odsevi upanja združuje slikarska in kiparska dela 33 slovenskih akademskih umetnikov, ki so ustvarili ali iz svojega dosedanjega opusa izbrali vsak eno delo na temo upanja.

Papež Frančišek je namreč izbral upanje kot osrednje sporočilo jubilejnega leta, saj »v srcu vsakega človeka živi upanje kot želja in pričakovanje dobrega, kljub temu da ne ve, kaj se bo zgodilo jutri«, ter vse spodbudil k obhajanju jubilejnega leta z željo, da nam »pomaga ponovno najti potrebno zaupanje, tako v Cerkvi kot v družbi, v medosebnih odnosih, v mednarodnih odnosih, v krepitvi dostojanstva vsakega človeka in v spoštovanju stvarstva.«

Svetoletni razstavni projekt sta idejno in organizacijsko zasnovali novinarka Ksenja Hočevar in umetnostna zgodovinarka Bernarda Stenovec v sodelovanju z Galerijo Staneta Kregarja in Galerijo Družina. Razstavo spremlja katalog z reprodukcijami vseh razstavljenih del in s kratkimi predstavitvami avtorjev, vsak od njih je dodal še kratko misel o upanju, ki se mu je porodila pri izbiri dela za razstavo. Uvodno besedilo o svetoletnem razstavnem projektu je pripravil akademik prof. dr. Milček Komelj, razstavi na pot pa so nekaj besed namenili tudi škofje vseh škofij v Sloveniji.

Umetniška dela za svetoletni razstavni projekt so ustvarjali: Igor Banfi, Jože Bartolj, Evgen Bavčar, Katja Bednarik Sudec, Maša Bersan Mašuk, Lucijan Bratuš, Lojze Čemažar, Edo Dolinar, Marjan Drev, Klementina Golija, Herman Gvardjančič, Marta Jakopič Kunaver, Andrej Jemec, Azad Karim, Silva Karim, Andrej Kosič, Janez Kovačič, Sara Križaj, David Ličen, Mira Ličen, Nikolaj Mašukov, Matej Metlikovič, Žiga Okorn, Valentin Oman, Janko Orač, Tomaž Perko, Gregor Pratneker, Jurij Selan, Darko Slavec, Jošt Snoj, Veljko Toman, Klavdij Tutta in Lona Verlich.

Svetoletna razstava Odsevi upanja bo med marcem 2025 in januarjem 2026 na ogled v vseh slovenskih škofijah in v zamejstvu.

Prva postavitev je bila v Mariboru (križni hodnik frančiškanskega samostana – marec), od tam se je preselila v obe Gorici (galerija Ars in dvorana konkatedrale – april), vključena je bila v projekt Evropske prestolnice kulture 2025; v maju in do sredine junija je bila na ogled v sedmih piranskih cerkvah, v tem času je na ogled v Galeriji Staneta Kregarja v Ljubljani. Pred velikim šmarnom jo bomo postavili v Celju, nato pa bodo sledili še: Novo mesto, Tinje in Murska Sobota. Sredi decembra bo postavljena v Galeriji Družina v Ljubljani, kjer bodo januarja 2026 z razstavo in simpozijem obeležili tudi 30. obletnico delovanja galerije.