Obuditev gradu družine Attems v Vipavskem Križu

Piše: C. R., STA

V Vipavskem Križu so včeraj s prostorsko likovno postavitvijo obudili stari grad družine Attems. V instalacijo, ki je del Evropske prestolnice kulture (EPK) Nova Gorica – Gorica, so povezali dela štirih umetnikov, ki se povezujejo s tem krajem oziroma delom Vipavske doline: Annibel Cunoldi Attems, Vena Pilona, Evgena Bavčarja in Marka Pogačnika.