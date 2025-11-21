(FOTOGALERIJA) Mohorjev letni sprejem 2025: zbrali so se številni avtorji, od Branka Cestnika do Matica Vidica, naziv častnega člana podelili Jožetu Planinšku

Piše: M. D.

Vsakega novembra se pred rojstnim dnem ustanovitelja Mohorjeve družbe bl. Antona Martina Slomška ob izidu Redne zbirke Celjske Mohorjeve družbe, ki je velika slovenska dragocenost in svetovna posebnost, na zdaj že tradicionalnem letnem sprejemu prve slovenske založbe v Celju zberejo pesniki in pisatelji, prevajalci in ilustratorji, strokovni sodelavci in drugi avtorji, partnerji, mohorjani in ljubitelji branja iz vse Slovenije.

V sredo, 19. novembra 2025, se je velika Kardinalova dvorana Doma sv. Jožef dodobra napolnila s knjižnimi navdušenci ob predstavitvi letnega programa Celjske Mohorjeve družbe, ki so ga z glasbenimi nastopi oplemenitili dijaki Glasbene šole Celje in Prve gimnazije v Celju ob spremljavi profesorja Jerneja Bedekoviča.

Ravnateljica dr. Tanja Ozvatič je prestavila več kot 70 naslovov, ki jih je v tem letu izdala založba. Uvodoma je na daljavo voščila mohorjanu in častnemu članu akademiku Zorku Simčiču ob njegovem 104. rojstnem dnevu, zbrane pa je nagovorila tudi podžupanja Mestne občine Celje Saša Kundih. Na krilih veselih novic ob imenovanju mesta Celje za Unescovo kreativno mesto literature ter ob letošnjem gostovanju Celja na Slovenskem knjižnem sejmu, kjer bo Alma M. Karlin predstavljena kot osrednja osebnost, so na odru ob svojih letošnjih knjižnih uspešnicah v kratkem pogovoru z urednico Saško Ocvirk spregovorili mag. Branko Cestnik (Dolina zvezd), prevajalka Jerneja Jezernik (Alma M. Karlin, Maksimiljan Celjski) in Matic Vidic (Smernik za smisel), urednica dr. Cvetka Rezar Mlakar pa je predstavila bogato tradicijo in pomen najstarejše literarne revije Zvon, ki jo založba izdaja še danes.

Zbrani so dogodek zaključili s podelitvijo častnega članstva Društva Mohorjeva družba dolgoletnemu odborniku in predsedniku Društva Jožetu Planinšku, pred sprejemom pa so se udeležili tudi svete maše za vse žive in pokojne mohorjane, ki jo je daroval pokrovitelj Celjske Mohorjeve škof msgr. dr. Maksimiljan Matjaž ob somaševanju upokojenega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška, predsednika Društva Mohorjeva družba Lojzeta Kozarja in drugih duhovnikov.

Zbrani gostje iz vse Slovenije so na druženju s prvo slovensko založbo ponovno dokazali, da je Celje po zaslugi prve slovenske založbe tudi pomembno knjižno mesto in da knjiga ohranja pomembno mesto v oblikovanju slovenske identitete.