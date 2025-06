Folklorna skupina ŽKUD Tine Rožanc je najboljša v državi

Piše: C. R.

Na odru Doma II. Slovenskega tabora v Žalcu se je v soboto, 7. junija, odvilo Maroltovo državno srečanje, na katerem se je predstavilo 9 odraslih folklornih skupin, ki sta jih na srečanje uvrstila državna strokovna spremljevalca Klemen Bojanovič in Luka Kropivnik.

1. mesto po izboru žirije – zmagovalka Državnega Maroltovega srečanja 2025 – tekmovanja odraslih folklornih skupin je zasedla Folklorna skupina ŽKUD Tine Rožanc. Nina Mažgon Müller, vodja folklorne skupine, je povedala, da so v nastope v zadnjem času usmerili vse svoje moči: »Že sama uvrstitev na srečanje nam je pomenila potrditev kakovosti plesnega in glasbenega dela v tej sezoni in možnost refleksije ob zaključku sezone in vpogled v delo ostalih skupin. Predstavili smo se s programom tržaških plesov, ki navdih za temo črpa iz družinske zgodovine enega od članov naše folklorne skupine – po zaključeni štelengi se je skupina fantov odločila, da vseeno ne gre v italijansko vojsko, in pobegnila čez mejo.« Folklorna skupina Tine Rožanc je prejela tudi naziv najboljšega programa oziroma skupine po mnenju občinstva.

Strokovna žirija je sicer razglasila in podelila nagrade za prva tri mesta, podelila pa še posebni priznanji žirije. Svojega favorita med deveterico nastopajočih skupin je izbralo tudi občinstvo.

2. mesto je strokovna žirija dodelila Akademski folklorni skupini France Marolt, 3. mesto sta si glede na doseženo število točk delili Akademska folklorna skupina KUD Študent – 1. skupina in Folklorna skupina Leščeček. Mladinska folklorna skupina Mengeš, KD Svoboda Mengeš, ki se je izkazala v posamičnem ocenjevanem segmentu, je prejela posebno priznanje strokovne žirije za glasbeno interpretacijo, Folklorno društvo Kres – SMS pa je prejelo posebno priznanje strokovne žirije za kreativno zasnovo koreografije.

Na srečanju so podelili tudi Maroltovo plaketo in listini JSKD za leto 2024, ki so jih za svoje delo na področju folklorne dejavnosti prejele Metka Knific Zaletelj, ki je prejela Maroltovo plaketo, Katarina Šrimpf Vendramin, ki je prejela Maroltovo listino, in Tadeja Pance, ki je prejela Maroltovo listino