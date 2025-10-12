Filmski svet žaluje: umrla je legendarna Diane Keaton

Piše: STA, C. R.

V starosti 79 let je v soboto umrla ameriška igralka Diane Keaton, poročajo tuje tiskovne agencije. Zaslovela je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja z vlogo v filmu Boter, leta 1977 je osvojila oskarja za najboljšo igralko, še trikrat je bila zanj nominirana.

Njeno kariero so zaznamovali uspehi v številnih filmih z Woodyjem Allenom. Posnela sta jih osem, za vlogo ekscentričnega, negotovega dekleta v Allenovi romantični komediji Annie Hall je leta 1977 prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo.

Za oskarja je bila nominirana še trikrat, za vlogo Louise Bryant v politični drami Rdeči iz leta 1981, za vlogo tete v filmu Marvinova soba iz leta 1996 in za vlogo v romantični komediji Nekaj moraš dati leta 2003.

Allenu je stala ob strani tudi, ko mu je hrbet obrnila večina kolegov zaradi obtožb o spolnem napadu na posvojeno hčerko. V času gibanja #meToo januarja 2018 je zapisala: “Woody Allen je moj prijatelj in verjamem mu.”

“Diane Keaton je poosebljala nasprotja človeškega bitja, bila je smešna in krhka, briljantna in ranljiva, vedno iskrena do bolečine,” je v odzivu ob njeni smrti na omrežju X zapisala ameriška akademija, ki podeljuje oskarje.

“Bila je smešna, popolnoma enkratna, brez zlobe in tekmovalnosti, ki bi ju pričakoval od take zvezde,” je zapisala njena igralka kolegica Bette Midler.

Leonardo DiCaprio, ki je z njo posnel film, ko je bil star 18 let, je na Instagramu prav tako zapisal, da je bila njena osebnost enkratna, briljantna in smešna hkrati.

Robila se je 5. januarja 1946. Njeno pravo ime je bilo Diane Hall, Keaton pa je dekliški priimek njene matere. Nikoli ni bila poročena, sama je posvojila dva otroka. Kot je dejala v enem od intervjujev, tega, da ni bila poročena, ni nikoli obžalovala. So jo pa romantično so jo povezovali z Woodyjem Allenom, Alom Pacinom in Warrenom Beattyjem.

V biografiji je priznala, da se je v mladosti borila z bulimijo.

Diane Keaton je snemala tudi v starosti, njen zadnji film je bil Klub zadovoljnih žensk: Naslednje poglavje, v katerem je zaigrala z Jane Fonda, Candice Bergen in Mary Steenburgen.

V intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP je tedaj dejala, da ne razmišlja o starosti ali upokojitvi.

“In če me ne bodo več poklicali na snemanje, imam dovolj hobijev, ki mi zapolnijo čas,” je dejala.

Kaj je bil vzrok njene smrti, za zdaj ni znano, poročajo tuje tiskovne agencije.