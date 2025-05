35. Koncertna sezona Kulturnega društva Mohorjan; prvi koncert že to nedeljo!

Piše: C. R.

Od leta 1991, ko so v župnijski cerkvi Device Marije na jezeru dobili nove orgle, štejejo redne koncertne sezone. Na Prevaljah so se sicer že prej odvijali koncerti raznih zborov in instrumentalnih sestavov, saj so Prevalje veljale za glasbeno razgibano mesto s številnimi zbori, odličnim pihalnim orkestrom, Prevalje so tudi mesto sedmerih skladateljskih imen.

Do letos se je v minulih 34. koncertnih sezonah zvrstilo nad 330 koncertov najboljših zborov, orkestrov in solistov. Koncertna dejavnost je ena osrednjih Mohorjanovih kulturnih programov poleg založništva, Sušnikovih dni, likovne dejavnosti, izobraževalnih in drugih vsebin. V društvu aktivno deluje OPZ Mohorjan, MePZ Župnije Prevalje, vokalno-instrumentalna in likovna sekcija.

Letošnja koncertna sezona ponuja naslednjih šest koncertov:

maja – 4STRINGS GODALNI KVARTET, Aleksander, Vivijana in Valentin Rogina, Petar Njegovan,

junija – MePZ ROŽ iz Šentjakoba v Rožu, dirigent Žiga Kert 18. avgusta – KONCERT ZA FARNI PRAZNIK, MePZ Župnije Prevalje, Mateja in Barbara Potočnik, sopran, Barbara in Ulrich Theissen Pibernik in Renata Mirkac, orgle,

septembra – APZ TONE TOMŠIČ LJUBLJANA, dirigentka Rahela Durič Barić,

oktobra – ZBOROVSKI FESTIVAL LJUDSKE PESMI, v njem bo sodelovalo bo pet zborov in vokalnih sestavov,

novembra – Mladinski MePZ EMIL KOMEL, Gorica (Italija),dirigent David Bandelj.

Kot vsako leto doslej, se bodo tudi letos v program koncertov vključevali domači glasbeniki – solopevci in zamejski zbori.

Letošnjo glasbeno sezono bo pričel odlični Godalni kvartet glasbene družine Rogina iz Slovenjega Gradca, ki izvirajo iz nekoč na Prevaljah živečih družin Čegovnik in Rogina. Mladi koroški akademski glasbeniki so člani raznih orkestrov doma in zunaj, so uveljavljeni godalni kvartet, ki že smelo stopa na koncertne odre doma in zunaj naših meja.

Prisluhnili bomo pevcem odličnih zborov – Rožanom iz Šentjakoba v Rožu, pevcem APZ Tone Tomšič, ki so redni gostje na Prevaljah, izjemnim mladim pevcem iz italijanske Gorice in pevcem iz slovenskih pokrajin, ki s posebno ljubeznijo gojijo slovensko ljudsko pesem. Prisluhnili pa bomo tudi domačim pevcem, tujim in domačim mojstrom orgelske igre.

Prevaljski koncertni cikli so botrovali tudi odločitvam številnim domačim glasbenikom, da so se odločili za poklicno glasbeno pot in so danes uveljavljeni glasbeniki, ki se redno vključujejo tudi v domače koncertne programe.

Ljubitelje glasbe organizatorji vljudno vabijo na koncerte, prilagamo tudi KONCERTNI LIST prvega koncerta, ki bo v nedeljo, 18. maja. Natopili bodo 4STRINGS GODALNI KVARTET.