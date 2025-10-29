e-Demokracija
Zveni znano? Trije moški z območja PU Novo mesto osumljeni več vlomov na območju celjske policijske uprave, vendar naj bi bili še vedno na prostosti

FokusKronika
Fotografija je simbolična. (foto: Pixabay)

Piše: C. R. 

V senci sinočnjega dogajanja v Novem mestu je PU Celje sporočila, da so vendarle ujeli vlomilce, ki so zadnje čase delali škodo na širšem območju Celja. 

“Na območju Policijske uprave Celje smo v poletnih  in jesenskih mesecih beležili povečano število vlomov na območju policijskih postaj Laško, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, natančneje na območju krajev Vrh nad Laškim, Močilno, Rimske Toplice, Kozje, Ravno, Lažiše, Bukovje pri Babni gori, Trebče, Pristava pri Mestinju, Sveti Florjan, Male Rodne in Zgornje Sečovo,” so sporočili. V večini primerov je bilo  v stanovanjske hiše vlomljeno na vzvod skozi terasna vrata ali skozi okno.

Kot so sporočili iz celjske policijske uprave, so vlomov osumljeni trije moški z območja Policijske uprave Novo mesto. Kradli so zlatnino, gotovino, suhomesnate izdelke, ročne ure, celo lovske puške in registrske tablice.

V preteklih dneh so zato kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje, v sodelovanju s policisti policijskih uprav Celje in Novo mesto, opravili več hišnih in osebnih preiskav na območju Policijske uprave Novo mesto. Po izvedbi hišnih preiskav so trem osumljenim odvzeli prostost, enega od njih so na kraj preiskave  pripeljali iz uklonilnega zapora. V hišnih preiskavah je bilo zaseženo več elektronskih naprav, večja količina nabojev raznih kalibrov, plinsko orožje, maskirna oblačila ter več gotovine in zlatnine. Precej zanimiva najdba, je treba priznati.
“Preiskovanje teh kaznivih dejanj je nadaljevanje uspešne preiskave več vlomov v cerkvene objekte v lanskem in v začetku letošnjega leta na območju Policijske uprave Celje in tudi po več krajih širom Slovenije,” še sporoča PU Celje.
No, po opravljenih preiskavah in nujnih opravilih je policija vse pridržane izpustila na prostost. “S preiskavo, na podlagi katere  jim bomo po analizi elektronskih naprav in pregleda zaseženih predmetov, skušali dokazati še več kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete na območju Kozjanskega in Obsotelja, storjenih v zadnjih mesecih, intenzivno nadaljujemo,” so dodali. Očitno tatinska trojica ni končala v priporu …

