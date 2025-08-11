Znova incident v Dobruški vasi: v traktor priletel lonec, sledilo je tole …

Piše: C. R.

Incidentov, povezanih z romskimi naselji, kar noče biti konec. V soboto zvečer je to okusil voznik traktorja, ki ga je pri Dobruški vasi presenetil predmet, ki je priletel v traktor.

Izkazalo se je, da je mladoletni prebivalec naselja v traktor zalučal lonec. Pri tem je očitno odlično ciljal, saj je traktor krepko poškodoval. Motiv sicer ni znan, a vse kaže, da je šlo za dejanje iz gole objestnosti.

Policisti so se takoj odzvali, opravili so ogled kraja kaznivega dejanja in zbrali obvestila. Ugotovili so identiteto mladoletnega storilca kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, čemur seveda sledi kazenska ovadba.

Vendar pa pri preiskavi dejanja niso imeli lahkega dela, saj so se prebivalci naselja odločili, da bodo stopili v bran storilcu, pri čemer so v policijsko vozilo vrgli steklenico. Zato so morali možje v modrem poseči po strokovnih prijemih, pri tem pa zgrabili 38-letnega vročekrvneža, ki je najbolj rogovilil, očitno tudi zaradi vpliva maliganov. Odpeljali so ga na treznenje, plačilni nalog za rogoviljenje seveda sledi.