Zletel s ceste in se prevrnil, policisti so ugotovili tole …

Piše: C. R.

Včeraj okoli 19. ure se je na območju Zbilj blizu Medvod zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila.

Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti voznika, ki je izgubil nadzor nad vozilom, trčil v bankino in se prevrnil na streho. Sreča v nesreči je bila, da takrat v bližini ni bilo drugih udeležencev prometa, saj bi lahko prišlo do precej hujših posledic.

Možje postave so ob preverjanju okoliščin ugotovili, da nevestni voznik sploh ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozki so mu zasegli, sledi prekrškovni postopek.