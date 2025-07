Zelo nevarno: s kotno brusilko nad plezalce

Piše: C. R.

Zelo nevarno početje so policisti PU Koper zabeležili to sredo in sicer v bližini Sežane na plezališču Skedn.

Malo po dvanajsti uri se je tam pojavil 69-domačin, ki je meni nič tebi nič začel s kotno brusilko rezati plezalna varovala, pri tem pa je tudi grozil plezalcem, češ da je plezanje tod strogo prepovedano.

Možje v modrem so se nemudoma odzvali in razgrajaču napisali plačilni nalog, o poškodovanju varoval pa so obvestili Planinsko zvezo Slovenijo. Škoda sicer ni velika (okoli 40 evrov), je pa to početje hudo nevarno in možno je, da se lahko takšen dogodek ponovi.

Več podrobnosti o dogodku trenutno ni znano, preverjamo pa, ali je šlo za lastnika zemljišča, na katerem je plezališče.