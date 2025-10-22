Železniški vandali vendarle prijeti!

Piše: C. R.

“V zgodnjih jutranjih urah 19. avgusta smo bili obveščeni, da je v bližini nivojskega prehoda ceste čez železniško progo v Šmihelu pri Novem mestu vlak trčil v predmete, nastavljene na tirih. Policisti Policijske postaje Novo mesto so opravili ogled kraja dogodka, zbrali obvestila, opravili številne razgovore in v okviru preiskave izvedli več aktivnosti z namenom izsleditve storilcev,” so poročali iz PU Novo mesto.

Ugotovili so, da so storilci na železniške tire namenoma namestili dva železniška tramova, ki sta bila v bližini, saj so ju delavci železnic pred tem zamenjali. Ob trčenju vlaka v tramova je enega odbilo, drugi pa se je zagozdil v prednji del vlaka in ga poškodoval. Na vlaku so bile v času trčenja štiri osebe, ki niso bile poškodovane.

Policisti PP Novo mesto so uspeli identificirati pet osumljencev, ki so z nevarnim ravnanjem namenoma ogrozili železniški promet. Zoper dva polnoletna osumljenca in tri mladoletnike bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom. Od kod so osumljenci, ni znano, saj poročilo tega ne omenja.

Kazenski zakonik določa, da se z zaporom do treh let kaznuje, kdor uniči ali poškoduje prometne naprave, prometna sredstva, prometne znake ali naprave za signalizacijo, prometne varnostne naprave, daje napačne signale ali znamenja, postavlja ovire na prometnih poteh ali ravna na drug podoben način ter s tem povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti.