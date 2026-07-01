Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo

Piše: C. R., STA

Agencija RS za okolje (Arso) je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli na Arsu.

Po napovedih meteorologov se bodo nevihte zvečer razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Kot so navedli na Arsu v dopoldanskem izrednem biltenu, bodo popoldne, zvečer in v prvem delu noči po Sloveniji krajevno možni močnejši nalivi in predvsem zvečer ob prehodu fronte tudi sunki vetra ter manjša toča.

Na Facebooku pa so pojasnili, da bo vpliv hladne fronte Slovenijo dosegel od severa, že pred tem bodo popoldne v pregretem ozračju predvsem v hribovitem svetu nastale prve nevihte, nevihtna aktivnost pa se bo predvsem povečala v večernem času in se ponekod (predvsem na Primorskem) nadaljevala tudi v noč.

Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež, napovedujejo.