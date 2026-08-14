Levičarji s pomočjo umetne inteligence po spletu agitirajo za (kvazi)kulturnike

Piše: Nova24tv.si

Levica se je zatekla k umetni inteligenci in je ustvarila celo vojsko lažnih profilov na Facebooku in Instagramu. Pomembna tema, na kateri bijejo politični boj, so rente t. i. kulturnikom, ki jih vlada Janeza Janše reže stran od davkoplačevalskega denarja.

Med primeri je profil starejše ženske z rdečimi lasmi, ki se predstavlja kot “breda48” in sprašuje, ali je odločitev ministrice za kulturo “potuha” umetnikom. Drugi primer je glamurozna “vedezevalka_gloria”, ki v elegantni beli obleki nagovarja sledilce z besedami “Dragi moji …”. Oba profila delujeta izrazito umetno in sta po mnenju kritikov del širše prakse ustvarjanja lažne javne podpore.

Praksa ni nova. V zadnjih letih so se na družbenih omrežjih množično pojavljali profili, ki delujejo kot “navadni državljani”, a v resnici širijo usklajena politična sporočila. Z razvojem orodij za generiranje podob in besedil je takšna manipulacija postala še lažja in cenejša. Namesto resničnih podpornikov zdaj nastopajo digitalni avatarji, ki ustvarjajo vtis široke javne podpore levi politični opciji.

Profil babi.Breda48

Ta profil se na TikToku sam predstavi z besedami: “Sem babi Breda, AI profil, ki je glas tihe večine.”

Gre torej za odkrito priznan umetno ustvarjen lik. V objavah nastopa kot starejša ženska z rdečimi lasmi in očali, ki komentira kulturno politiko – med drugim sprašuje, ali je odločitev ministrice za kulturo “potuha” umetnikom. Profil ima več sto sledilcev in ustvarja vtis “ljudskega” glasu, čeprav gre za algoritmično generirano osebnost.

Profil ima na Instagramu 449 sledilcev in 199 objav.

Profil vedezavlka_Gloria

“Upokojena AI diva servira zvezde in razkriva politične intrige, še preden se zgodijo.” Profil se torej tudi sam priznava za umetno inteligenco. Vizualno gre za izrazito glamurozen, skoraj popoln ženski lik v elegantnih oblačilih, ki v luksuznem ambientu nagovarja sledilce z besedami “Dragi moji …”. Vsebine so mešanica vedeževanja, “razkrivanja” političnih intrig in splošnega komentiranja dogajanja – vse v stilu, ki deluje kot prestižna, a očitno generirana persona.

Profil ima na Instagramu 117 sledilcev in 96 objav.

Kaj jima je skupnega?

Obema profiloma sledi profil vladozlom, ki redno objavlja vsebine, usmerjene proti desnemu političnemu polu. To je močan indic, da za tema AI-profiloma stoji leva politična opcija, ki dosledno napada katerokoli desno vlado.