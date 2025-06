Zapeljal v nasprotno stran na avtocesti, imel je več sreče kot pameti

Piše: C. R.

Včeraj pozno popoldne je nastal preplah na avtocestnem odseku med Kozino in Divačo, saj je eden od voznikov le za las ušel tragediji. Nasproti mu je namreč pripeljal voznik avtomobila ford puma z nemško registracijo in ga oplazil.

Očitno je šele takrat norcu na avtocesti kapnilo, da je nekaj narobe, in je nato obrnil vozilo in peljal v pravo smer proti Kopru, oškodovanec pa ga je počakal in peljal za njim ter obveščal policijo. Da z voznikom ni bilo vse v redu, se je pokazalo tudi na tej sicer pravilni vožnji proti Kopru, ko je oplazil še dve vozili.

Grešnika je policija nato pričakala pri Belvederju nad Izolo. Ugotovili so, da je bil za volanom 78-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je na avtocesto v napačno smer zapeljal pri Kozini in nato obrnil vozilo ter peljal proti Kopru po isti polovici avtoceste. Očitno je tudi policistom deloval precej zmeden, zato so na pomoč poklicali reševalce. Odredili so mu strokovni pregled, zdravnica pa je zanj nato odredila zdravljenje v bolnišnici.

Kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje seveda sledi, ob tem pa tudi odgovornost za tri poškodovane avtomobile, vozniškemu dovoljenju pa bo priletni voznik pomahal v slovo. Zagotovo pa so mnogi, ki so naleteli nanj, imeli srečo – če bi prišlo do čelnega trčenja, bi prišlo do tragičnih posledic.