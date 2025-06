Zapeljal s ceste v drevo, posledice tragične

Piše: C. R.

Včeraj, v nedeljo, 15. junija, malo pred 7. uro, so bili policisti obveščeni, da je v naselju Hom pri Šentrupertu voznik zapeljal s ceste v globino.

Na kraj so odšli reševalci, gasilci in policisti. Zdravnica Zdravstvenega doma Trebnje je ugotovila da je voznik v prometni nesreči umrl.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, zbrali obvestila in ugotovili, da je 93-letni voznik osebnega avtomobil vozil po cesti, ki poteka po klancu navzdol in v levem ovinku zapeljal naravnost s ceste ter trčil v drevo.

Po trčenju je vozilo odbilo po nasipu navzdol in obstalo nekoliko nižje ob drugem drevesu. Ugotovljeno je tudi bilo, da je voznik v času prometne nesreče vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, med vožnjo pa ni uporabljal varnostnega pasu.

Policisti bodo o ugotovitvah napisali poročilo na pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.