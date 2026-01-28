Zalotili so ga pri tatvini, nato je začel rogoviliti

Piše: C. R.

Včeraj dopoldne so možje postave morali intervenirati v eni od koprskih trgovin, saj so zalotili dolgoprsteža.

Kot poroča policija, je nečedno dejanje storil 31-letni državljan Nizozemske (točno poreklo ni znano). Pri tatvini artiklov ga je zalotil varnostnik, ki je zahteval, da mu ukradeno robo izroči, kar je zmikavt sicer storil, a ko se mu je varnostnih zahvalil, je zlikovcu “počil film” in začel besneti, varnostnika je tudi fizično napadel, nato pa udaril še po nosilcu POS terminala in ga poškodoval.

Njegovo rogoviljenje se je nadaljevalo tudi po prihodu policistov, saj se ni oziral na njihove pozive. Zato so ga vklenili in mu izdali več plačilnih nalogov.