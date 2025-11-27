Za volanom sta bila “nasnifana”

Piše: C. R.

Iz PU Koper poročajo, da so za volanom zalotili najmanj dva “zapohanca”.

Koprski prometni policisti so včeraj ob 8.58 v Dekanih ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 37-letni bolgarski državljan. V postopku so policisti ugotovili, da ima slednji na vozilu nameščene registrske tablice, ki ne pripadajo temu vozilu ter ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu vozilo zasegli. Ravno tako so mu odredili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain. Sledi obdolžilni predlog.

Koprski prometni policisti so ob 16.57 v Kopru ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 44-letni Koprčan. Policisti so mu odredili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain, zaradi česar so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog.