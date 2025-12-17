Za smrt Šutarja tožilstvo predlaga pripor drugega osumljenca

Piše: Spletni časopis

Po tem, ko so iz zapora izpustili osumljenega Sabrijana Jurkoviča, ki je bil priprt takoj po smrti Aleša Šutarja – Acota, so iz tožilstva v Novem mestu zdaj sporočili, da sodišču predlagajo preiskave in pripor drugega osumljenca. Iz tožilstva, podobno kot iz policije, javnost obveščajo tako, da prikrijejo vsa imena, zaradi tega so vsa zapisana imena v članku le ugibanja. Tudi ime Aleša Šutarja.

Da Jurkovič verjetno ni pravi krivec, smo mediji poročali že v začetku novembra po neuradnih informacijah od ljudi v Novem mestu (mimo policije in tožilstva). Javno je ta opozorila, da je priprt napačen, povzel tudi Janez Janša, ki je bil na pogrebu Šutarja. V Spletnem časopisu pa sem poročal o neuradnih informacijah, da bi naj Šutarja ne udaril Sabrijan Jurkovič, ki ga je policija priprla, ampak njegov 20 letni bratranec Samir.

Informacij ni bilo mogoče preveriti. Policija še imena pokojnega Šutarja ne sme zapisati, še manj pa, da je bil ta žrtev spopada z Romi in koga v romski skupnosti sumijo, da je povzročil smrt. Odgovore, če vprašanja vsebujejo imena, zavračajo. Z razlago, da jim zakon prepoveduje razkrivanje česarkoli, ker morajo varovati zasebnost umrlega in osumljenih.

Podobno prikrivajo tudi vse ugotovitve strokovnega nadzora dela policije v tem primeru, češ da javnost nima pravice vedeti nič o strokovnosti dela policije.

Tudi romske skupnosti nikoli ne omenjajo. Ne smejo.

Podobno ravna tudi tožilstvo zdaj.

Da predlagajo preiskave in pripor drugega osumljenca, katerega ime pa vam prikrivajo, v primeru smrti osebe, ki je ne omenjajo, torej Aleša Šutarja, so iz tožilstva sporočili tako:

“V zvezi s tragičnim dogodkom pred lokalom LokalPatriot konec oktobra v Novem mestu smo danes na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu na podlagi utemeljenega suma, izhajajoč iz ugotovitev predhodne kazenske preiskave, na Okrožno sodišče v Novem mestu vložili predlog za izdajo odredbe za hišno preiskavo, vložili zahtevo za preiskavo ter zaradi ponovitvene nevarnosti predlagali odreditev pripora zoper privedeno osebo. Ob tem na Okrožnem državnem tožilstvu (ODT) v Novem mestu pojasnjujemo, da je policija dne 27. 10. 2025 podala kazensko ovadbo zoper obdolženega, ki je potrjevala utemeljenost suma, da je privedeni obdolženi storil kaznivo dejanje. Kazenski ovadbi so bili priloženi uradni zaznamki o zbranih obvestilih od oseb, ki so bile prisotne na kraju dogodka in le en uradni zaznamek policije je nakazoval možnost drugega storilca. V 48-ih urah pred privedbo je policija opravila tudi večje število prepoznav osumljenca po fotografijah. Šest oseb je pred začetkom prepoznave po fizičnih lastnostnih, zunanjem izgledu in oblačilih opisalo prvo osumljenega. Na kraju kaznivega dejanja so policisti tudi zavarovali mikro sledi za nadaljnjo preiskavo. Priložen je bil tudi posnetek dogajanja znotraj lokala, ki je pod videonadzorom, prostor pred lokalom, kjer je prišlo do tragičnega dogodka, pa kamere ne pokrivajo, zato posnetka usodnega udarca ni. Po doslej znanih podatkih dogodka pred lokalom ni posnel nihče od prisotnih.

Dne 12. 11. 2025 smo na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu prejeli dopolnitev kazenske ovadbe, iz katere je izhajalo, da je policija od več oseb prejela informacije, da v priporu ni oseba, ki je udarila žrtev. Vsa nova dokumentacija je bila posredovana sodišču. Uradni zaznamki, ki jih policija sestavi po tem, ko zbere obvestila od občanov, nimajo neposredne dokazne vrednosti. Gre namreč za zapise policistov o navedbah občanov in ne lastnoročno podpisane izjave oseb. Prav tako osebe, s katerimi policija v predkazenskem postopku opravlja razgovor, nimajo statusa priče. Ta status pridobijo šele v fazi kazenske preiskave, ko so pred preiskovalnim sodnikom, po podanem pravnem pouku, da je krivo pričanje kaznivo dejanje, dolžni izpovedati resnico in zapisnik o zaslišanju tudi lastnoročno podpišejo. Zato so le-ti zapisniki uporabni kot dokaz, na katerega se kasneje lahko opre sodna odločba. Glede na to, da so bile tudi te, za priprtega obdolženca razbremenilne osebe, predlagane za zaslišanje kot priče v kazenski preiskavi, je bilo potrebno počakati tudi na njihove izpovedbe oziroma na zaslišanja vseh predlaganih prič v kazenski preiskavi. Prav tako smo na ODT v Novem mestu šele dne 12. 12. 2025 prejeli poročilo o preiskavi zavarovanih kontaktnih mikro in bioloških sledi.