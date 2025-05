Z neregistriranim traktorjem naravnost v hišo – razlog je bil hitro ugotovljen

Piše: C. R.

Novomeški policisti so včeraj popoldne obravnavali 65-letnika, ki je s traktorjem v Gabrju trčil v hišo.

Po ugotovitvah policistov je 65-letnik izgubil oblast nad traktorjem, pri tem pa ga je odneslo v stanovanjsko hišo. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil, kar se šteje, kot da bi bil preizkus pozitiven.

Policisti so tudi ugotovili, da 65-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja ter da je vozil neregistriran in nezavarovan traktor. Tega so mu zato zasegli.

65-letniku so izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.