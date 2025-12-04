Vsi poškodovani pripadniki Slovenske vojske že v domači oskrbi

Piše: C. R.

Danes, 4. decembra so bili v domačo oskrbo odpuščeni še zadnji poškodovani v prometni nesreči, ki se je zgodila v sredo, 3. decembra, v Pesnici pri Mariboru.

Vzrok nesreče še ni jasen. Policija, ki dogodek obravnava kot prekršek, nadaljuje izvajanje predvidenih postopkov, pri čemer Slovenska vojska s Policijo aktivno sodeluje.

Vozilo je nevozno in je bilo prepeljano v Vojašnico generala Maistra v Mariboru, kjer bo zapečateno do zaključka preiskave, ki jo izvaja Policija. Tako vzrok nesreče kot ocena škode na vozilu bosta znana po zaključku dela Policije.

Poveljujoči enote je v stiku s pripadniki, ki so v domači oskrbi in se glede na dogodek počutijo dobro.