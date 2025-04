Vse več je vlomov v cerkve

Piše: Moja Dolenjska

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so v zadnjem mesecu na njihovem območju (Dolenjska, Bela krajina, Posavje) obravnavali več vlomov v cerkve in pomožne objekte. V večini primerov storilci niso ničesar odtujili, so pa z vlomi povzročili premoženjsko škodo.

Policisti in kriminalisti so v vseh primerih opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zavarovali sledi in nadaljujejo z intenzivno preiskavo ter ugotavljanjem vseh okoliščin. Izvajajo tudi številne aktivnosti za izsleditev storilcev.

Z namenom preprečevanja tovrstnih kaznivih dejanj so okrepili prisotnost na širšem območju cerkva, kjer izvajajo tako preventivne kot operativne naloge.

Občane pozivajo k previdnosti in sodelovanju. Prosijo, da smo pozorni na dogajanje v okolici cerkva in na morebitno zadrževanje sumljivih oseb.

Če opazite karkoli nenavadnega, nemudoma pokličite številko 113 ter sporočite čim bolj natančen opis oseb in vozil, ki bi lahko bila povezana z dogodkom. Obenem svetujejo, da na parkiriščih v vozilih ne puščamo vrednejših predmetov in da svoja vozila vedno skrbno zaklepamo.

Zahvaljujejo se za vse informacije, ki lahko pripomorejo k uspešni preiskavi in odkritju storilcev.

