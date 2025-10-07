Vozniki, ki se odpravljate v Ljubljano: Dunajska cesta skozi mesto bo zaprta od jutri do petka!

Piše: C. R.

Od petka, 10. oktobra 2025, ob 7. uri, do ponedeljka, 13. oktobra 2025, do 19. ure bo zaprto smerno vozišče Dunajske ceste med Vilharjevo in Linhartovo cesto (smer iz centra proti Bežigradu). Zaprt bo tudi pločnik in kolesarska steza.

Prometni režim:

· Obvoz za mestne avtobuse: Vilharjeva – Železna – Linhartova cesta.

· Zaradi del v podvozu pričakovani zastoji.

· Policisti bodo občasno zapirali ceste in usmerjali promet.

Vozniki naj se oborožijo s strpnostjo in previdnostjo ter naj upoštevajo znakov policistov, ki prevladajo nad semaforji.