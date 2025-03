Vlomili pri nekdanjemu zunanjemu ministru, odnesli nekaj zavito v modro brisačo

Piše: Moja Dolenjska

Minulo nedeljo je neznani storilec vlomil k nekdanjemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu, je na omrežju X poročal novinar Bojan Požar. Objavil je tudi povezavo do videoposnetka, ki ga je posnela varnostna kamera in na katerem je videti, da je zakrinkani storilec skozi vrata očitno prišel kar s ključem. Nato sta se pojavila še dva vlomilca. Odnesli so nekaj zavito v modro brisačo.

Storilec, ki ga je posnela varnostna kamera v atriju, je sicer zaradi alarma že po dveh minutah zapustil hišo, pred tem pa je razmetal Ruplov delovni kabinet. Iz dodatnih posnetkov varnostne kamere, nameščene v atriju, je razvidno, da se po odhodu prvega vlomilca pojavita še dva vlomilca, ki naj bi iz Ruplovega stanovanja odnesla modro brisačo oz. nekaj zavitega vanjo.

Ključ naj bi sicer poleg Rupla imela še gospodinja in varnostna služba SSO. Vendar pa noben od teh ključev ni bi bil ukraden, poroča portal.

Policija za vlom pri Ruplu “po dosedanjih informacijah ni preveč zainteresirana”. Za dogodek naj bi se bolj zanimala Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova), ki je imela po Požarjevih besedah z nekdanjim zunanjim ministrom “dober pogovor”. Nihče pa ne zna pojasniti, od kod vlomilcu ključ.

S posnetka varnostne kamere je sicer razvidno tudi, da gre za posnetek kamere, ki snema vhod v stavbo ter da se je vlom zgodil 9. marca ob 22.37.

Posnetek si je mogoče ogledati tukaj.