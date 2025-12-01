(VIDEO) Noro, tole je zabeležila kamera na “Šmartinki” ob nesreči s pobegom prejšnji teden

Piše: C. R.

Prejšnji teden smo vas obveščali o prometni nesreči na križišču Šmartinske ceste in severne obvoznice v Ljubljani.

Nesrečo je povzročil 18-letnik, ki je bil na begu pred policijo, pri tem pa je povzročil prometno nesrečo, saj je trčil v avtomobil, pri tem pa sta se oba prevrnila na streho. Najstnik je nato peš pobegnil, vendar so ga prijeli. Sodili mu bodo za več hujših prometnih prekrškov, povzročitve nesreče, pa tudi zaradi posedovanje droge, saj je med begom odvrgel vrečke.

Policisti so po pregledu terena predmet našli in ugotovili, da gre za plastično vrečko in nogavico, v katerih je bilo skoraj 60 zavitkov prepovedanih drog, kokaina in heroina. Pri osumljencu so našli tudi več kot 3000 evrov gotovine, katere izvor ni bil pojasnjen in so mu jo zasegli. Osumljencu so odredili pridržanje in mu zasegli osebno vozilo.

Na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave in zbranih obvestil so pri pristojnem sodišču pridobili odredbo za hišno preiskavo vozila ter prebivališča osumljenega. Pri hišni preiskavi so policisti zasegli še nekaj zavitkov prepovedane droge, heroina in konoplje, ter pripomočke za preprodajo prepovedanih drog.

Po končanem postopku so osumljencu pridržanje odpravili, nadaljujejo pa zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so še navedli na ljubljanski policijski upravi.

V nesreči sta se dve osebi lažje, ena pa huje poškodovala, vendar njeno življenje ni ogroženo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Očitno pa je, da je bil tudi storilec sam pod vplivom drog. Pred kakimi 15 leti so tudi v ljubljanskem Trnovem zabeležili nesrečo, ki jo je povzročil voznik, ki je bežal pred policijo. Z veliko hitrostjo je namreč trčil v avtobusno postajališče in ga uničil, pri tem pa huje poškodoval peško.

Sicer pa tudi posnetek kaže, da tokratna nesreča ni bila nedolžna, lahko bi se vse skupaj končalo s tragedijo: