V trgovino vlomil mladoletnik

Piše: C. R.

Policisti PP Brežice so bili v noči na 3. marec obveščeni o več vlomih in poskusih vlomov v prodajalne v Brežicah.

Neznanec je skozi vrata vlomil v pet poslovnih prostorov in odtujil različne artikle. Z vlomi in tatvinami je povzročil za okoli 4.000 evrov premoženjske škode. Policisti so opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zavarovali najdene sledi, zbirali obvestila in vodili intenzivno policijsko preiskavo in aktivnosti za izsleditev storilca. Ugotovili so, da je kaznivega dejanja osumljen mladoletnik, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Osumljencu so odvzeli prostost, ga pridržali in ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Prav tako v začetku marca je nekdo v Vrhovski vasi vlomil v več zidanic. Odtujil je prehrambene izdelke iz z vlomi povzročil večjo premoženjsko škodo. Storilca so na kraju zalotili občani in ga zadržali do prihoda policistov. Brežiški policisti so opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zavarovali najedene sledi in nadaljujejo s preiskavo, saj sumijo, da je storilec vlomil v več objektov na širšem območju. Zoper 48-letnega osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.