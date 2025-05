V Šentjerneju množični “aufbiks”, v Metliki pa neukročeni nočni razgrajač

Piše: C. R.

Včeraj nekaj pred 13. uro so bili možje postave obveščeni o pretepu pred prodajalno v Šentjerneju.

Na kraj je bilo takoj napoteno več policistov. Ti so vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med osebami, ki se med sabo poznajo in so v sporu. Ugotovili so identiteto 12 oseb in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Na podlagi ugotovitev bodo zaradi nasilnega in drznega vedenja zoper udeležence pretepa uvedli prekrškovni postopek in jim izdali plačilne naloge.

Policiste PP Metlika pa so v noči na petek poklicali na pomoč občani iz Metlike, ker naj bi 48-letni moški, sicer star znanec policije, na balkonu enega izmed stanovanj v stanovanjskem bloku predvajal glasno glasbo, razbijal po stanovanju, povzročal nevzdržen hrup in motil javni red in mir. Ob prihodu policistov kršitelj ni upošteval opozoril in ukazov, žalil je policiste in ni odprl vrat, zato so za preprečitev nadaljnje kršitve in zagotovitev javnega reda in miru z ustno odredbo upravljavcu električne energije ukazali začasen izklop elektrike.

Ker pa je kršitelj tudi po odhodu policistov rogovilil, so pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo. Tri dni po dogodku so se oglasili pri njem, pri tem so uporabili sredstva za prisilno odpiranje vrat in vstopili v stanovanje kršitelja, ki v postopku seveda ni hotel sodelovati. Zasegli so mu prenosni zvočnik, televizijski sprejemnik in druge predmete, s katerimi je kršil javni red in mir. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Ves čas postopka je grozil policistom, da se jim bo maščeval in jih ubil. Osumljenca bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, saj je zagrešil celo vrsto kaznivih dejanj.