V romskem naselju spet pokalo, najstniki pa ropali po Novem mestu

Piše: C. R.
V soboto okoli 20.30 so novomeški policisti sprejeli sporočilo o streljanju v romskem naselju Poganci v Novem mestu.
Na kraj so napotili več patrulj, ki so tudi same zaznale streljanje pred vstopom v naselje. Pri pregledu naselja so na tleh opazili devet tulcev nabojev neznanega kalibra. Opravil so ogled kraja in evidentirali kaznivo dejanja povzročitev splošne nevarnosti, za kar ja zagrožena kazen zapora do petih let. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, da ugotovijo storilca kaznivega dejanja.
Novomeška policija poroča tudi o novem ropu, ki ga je zagrešila skupina mladostnikov, starih med 12 in 14 let. Po naših informacijah gre za Rome iz Žabjaka. Žrtvi sta bila dva mladostnika, ki jima je skupina vzela denar, nato pa je eden dobil še klofuto in udarec s palico.
Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, sta se v petek, malo pred 15. uro, na Policijski postaji Novo mesto zglasila mladostnika in povedala, da sta bila okoli 14. ure na Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu, kjer ju je obkrožila skupina neznanih mladostnikov. Od njiju so zahtevali denar in jima grozili.
Sprva denarja nista hotela dati, ker pa so grožnje stopnjevali, se je eden izmed njiju prestrašil in iz žepa vzel bankovec za pet evrov, ki mu ga je eden iz skupine na silo vzel iz roke. V tem času je drugi Rom pretipal drugega mladostnika in od njega zahteval, da mu izroči telefon, ki ga je imel v žepu. Tudi njega so prestrašili, zato je iz žepa vzel telefon in izpod ovitka bankovec za 10 evrov, ki mu ga je nasilnež izpulil iz roke, drugi Rom pa ga je klofnil in udaril s palico. Skupina nasilnežev je nato odšla, še prej pa so mladoletnikoma zagrozili, da ju bodo ubili, če bosta o tem obvestila policijo.
Policisti so takoj začeli zbirati obvestila in iskanje osumljencev. Ugotovili so, da so dejanje storili mladostniki, stari med 12 in 14 let, ki so jih izsledili in z njimi izvedli postopke. Osumljeni so kaznivega dejanja ropa, zato bodo o tem obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili. A ker gre za mladostnike iz vsega skupaj najverjetneje ne bo nič.