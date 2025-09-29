V romskem naselju spet pokalo, najstniki pa ropali po Novem mestu

Piše: C. R.

V soboto okoli 20.30 so novomeški policisti sprejeli sporočilo o streljanju v romskem naselju Poganci v Novem mestu.

Na kraj so napotili več patrulj, ki so tudi same zaznale streljanje pred vstopom v naselje. Pri pregledu naselja so na tleh opazili devet tulcev nabojev neznanega kalibra. Opravil so ogled kraja in evidentirali kaznivo dejanja povzročitev splošne nevarnosti, za kar ja zagrožena kazen zapora do petih let. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, da ugotovijo storilca kaznivega dejanja.

Novomeška policija poroča tudi o novem ropu, ki ga je zagrešila skupina mladostnikov, starih med 12 in 14 let. Po naših informacijah gre za Rome iz Žabjaka. Žrtvi sta bila dva mladostnika, ki jima je skupina vzela denar, nato pa je eden dobil še klofuto in udarec s palico.