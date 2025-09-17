V Kočevju ‘občan’ iz romskega naselja s pištolo za hrbtom policistom

Piše: Moja Dolenjska

Na omrežju X je objavljena fotografija “občana” iz romskega naselja v Kočevju, ki s pištolo stoji za hrbti policistom, ki opravljajo policijsko preiskavo.

Fotografijo je objavil Aleš Hojs, nekdanji minister za notranje zadeve in podpredsednik Slovenske demokratske stranke.

Ministrstvo za notranje zadeve, ki ga vodi Boštjan Poklukar, in Policijo, ki jo še vedno vodi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, je vprašal, kdaj bodo končno zaščitili svoje uslužbence, če že državljanov niso sposobni? Do kdaj se bodo “občani” norčevali iz pravne države in varnostnih razlogov?

Ravno včeraj pa se je Poklukar v Novem mestu hvalil, kako je vse “sploh in oh”, varnost zagotovljena. Ni pa obiskal ne Šentjerneja, ne Kočevja, ne nobenega romskega naselja na območju Novega mesta. Te je ignoriral tudi Luka Mesec, minister za delo, tudi koordinator za reševanje romske problematike, da o predsedniku vlade Robertu Golobu niti ne govorimo.

Dodajmo, da zdajšnja vlada doslej, v več kot treh letih, še vedno “ni uspela” imenovati generalnega direktorja Policije s polnimi pooblastili, kar tudi veliko pove.