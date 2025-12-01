V Dobruški vasi vlamljali, možje v modrem prijeli peterico, med njimi dva mladoletnika

Piše: C. R.

V petek nekaj pred 18. uro so bili na policiji obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Dobruški vasi na Dolenjskem.

OKC je na kraj nemudoma napotil več policijskih patrulj. Zbrali so obvestil in na podlagi ugotovitev v Stari vasi izsledili in prijeli pet osumljencev iz Dobruške vasi. Vsem so odvzeli prostost in jih pridržali. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja in zavarovali najdene sledi.

Po prvih ugotovitvah so osumljenci skozi okno vlomili v stanovanjsko hišo, pregledali prostore in našli ter odtujili več kosov nakita in denar. Z vlomom in tatvino so povzročili za okoli dva tisoč evrov škode. O kaznivem dejanju dveh mladoletnikov, 35-letnika, 26-letnika in 31-letnice so obvestili pristojno tožilstvo. Zoper osumljence bodo po zaključeni preiskavi podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja velike tatvine.