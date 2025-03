Umetnost dojenja psa: Je Levica krivo ovadila SDS? Tožilstvo vsebino ovadbe prikriva

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Stranka Levica je proti SDS vložila ovadbo po 151 členu kazenskega zakonika, ker SDS podpise za referendum o astronomskih dodatkih k pokojninah umetnikov zbira tudi z opozarjanjem javnosti na delo nagrajenke Prešernovega sklada Maje Smrekar, kako doji psa.

V Levici menijo, da SDS s posnetkom, ki kaže, kakšni dosežki bi Maji Smrekar lahko prinesli 300.000 evrov pokojninskega privilegija, s silo, grožnjo, podkupovanjem, preslepitvijo ali na drug nedovoljen način poskuša prisiliti volivce ali vplivati nanje.

Zvonko Černač iz SDS je v Tarči prejšnji teden odgovoril, da gre za primer krive ovadbe. Še ostrejša trditev bi bila, da poskušajo iz Levice onemogočiti pošteno obveščanje volivcev pred glasovanjem na referendumu o vsebini odločanja. Volivcem so le predstavili umetnost, ki lahko prinese velikanski privilegij na račun vseh ljudi, o čemer bo referendum.

Ker je ovajati mogoče na policijo ali tožilstvo, sem oboje prosil za pojasnilo, ali so ovadbo Levice prejeli in kaj počnejo z njo. Zaprosil pa sem jih tudi, da mi ovadbo posredujejo, da bi javnost lahko pošteno ocenila njeno vsebino.

Levica SDS, da javnosti pred referendumom ne bi smela pokazati, za kakšne dosežke bi delili velikanske pokojninske privilegije, toži po tem členu kazenskega zakonika:

Vprašanje policiji in tožilstvu je bilo takšno:

Spoštovani Predsednica Levica in ministrica za kulturo Asta Vrečko je javno povedala, da je ovadila največjo opozicijsko stranko, ker bi naj pri zbiranju podpisov za referendum s posnetkom Maje Smrekar, ki doji psa, kršila 151. členu kazenskega zakonika, kar je, kot je povedala za POP TV, kaznivo dejanje, kadar se zavaja, manipulira, ali hoče preslepiti volivca, da bi izrazil svojo svobodno voljo. Prosim vas za informacijo, kdaj ste kazensko ovadbo politične stranke Levica prejeli, prosim vas tudi, da mi posredujete kopijo ovadbe in informacije, kako boste nadaljevali postopek.

Iz policije doslej še niso odgovorili, ali so prejeli ovadbo Levice. So se pa odzvali iz okrožnega tožilstva v Ljubljani, od koder so sporočili, da so 13. 3. 2025 prejeli kazensko ovadbo. Zavrnili pa so mojo prošnjo, da bi mi posredovali ovadbo Levice. Tako: “Glede na fazo postopka in določila drugega odstavka 14. člena Državnotožilskega reda vam drugih podatkov ne moremo posredovati.”

Na to zavrnitev dokumenta sem se pritožil, sklicujejo se namreč na pravilnik, ki določa, da praviloma o prejeti zadevi odgovarjajo le z navedbo kaznivega dejanja in s sporočilom o ukrepih. Po zakonu pa to ni razlog za zavrnitev posredovanja dokumenta, torej ovadbe, javnosti. Dokument imajo in posredovati ga morajo, če ni označen z oznakami zaupnosti, za kar pa morajo biti razlogi.

Na sporočilo, da javnost nima pravice izvedeti, kakšna točno je vsebina ovadbe Levice, sem se pritožil tako: