e-Demokracija
8.1 C
Ljubljana
sobota, 18 oktobra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Tragično pri Šentjurju: zaradi lahkomiselne poteze ugasnilo življenje

Kronika
foto: STA / Tamino Petelinšek

Piše: C. R. 

“Danes, nekaj pred 14. uro, smo bili obveščeni o prometni nesreči v naselju Suho, na območju Policijske postaje Šentjur. V prometni nesreči sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist,” so sporočili iz PU Celje. 

Kot so sporočili, je ugasnilo življenje 61-letnega motorista. Trčil je namreč v avtomobil, ki je z nasprotne smeri zavijal levo, pri tem pa se voznik ni prepričal, ali to lahko stori varno. Motorista je nenadna ovira na cesti presenetila in je z nezmanjšano hitrostjo trčil v avtomobil. Na kraju nesreče so lahko potrdili le še njegovo smrt.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025