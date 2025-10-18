Tragično pri Šentjurju: zaradi lahkomiselne poteze ugasnilo življenje

Piše: C. R.

“Danes, nekaj pred 14. uro, smo bili obveščeni o prometni nesreči v naselju Suho, na območju Policijske postaje Šentjur. V prometni nesreči sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist,” so sporočili iz PU Celje.

Kot so sporočili, je ugasnilo življenje 61-letnega motorista. Trčil je namreč v avtomobil, ki je z nasprotne smeri zavijal levo, pri tem pa se voznik ni prepričal, ali to lahko stori varno. Motorista je nenadna ovira na cesti presenetila in je z nezmanjšano hitrostjo trčil v avtomobil. Na kraju nesreče so lahko potrdili le še njegovo smrt.