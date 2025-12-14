Tragično: pri Litiji Venezuelec z avtom v tovornjak, njegova sopotnica mrtva

Piše: C. R.

Včeraj, okoli 19. ure, se je na regionalni cesti v Zgornjem Hotiču pri Litiji zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi voznika osebnih vozil in voznik tovornega vozila.

Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, zaradi neprilagojene hitrosti vožnje 49-letnega državljana Venezuele, ki je z vozilom trčil v nasprotno vozeče vozilo. Zaradi omenjenega je vozilo obrnilo preko njegove osi in je trčilo še v tovorno vozilo.

V nesreči se je ena oseba lažje telesno poškodovala, sopotnica v povzročiteljevem vozilu, 49-letna državljanka Venezuele, pa se je v nesreči tako hudo telesno poškodovala, da je zaradi posledic poškodb na kraju umrla. Vsem trem voznikom je bil na kraju odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pri vseh treh udeležencih pokazala rezultat 0,00 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležila preiskovalni sodnik in državna tožilka, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.