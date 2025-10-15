Tragično: najstnik na mopedu izgubil boj za življenje

Piše: C. R.

Slovenija bo vpisala v črno statistiko žrtev prometnih nesreč še eno rosno mlado življenje.

V petek, okoli 22.30 se je na Podpeški cesti v Brezovici pri Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in voznik mopeda. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik mopeda zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del vozila, ki je pred njim zavijalo levo, voznica pa je čakala zaradi prometa iz nasprotne smeri.

Pri tem sta se voznik mopeda huje, potnik na mopedu pa lažje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom sta bila odpeljana v UBKC Ljubljana. Včeraj pa je prišlo obvestilo, da je 16-letni mopedist umrl v bolnišnici. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.