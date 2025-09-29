(TRAGEDIJA) Zletel s ceste, niso mu mogli pomagati

Piše: C. R.

PU Novo mesto je sporočila, da so v noči na nedeljo obravnavali prometno nesrečo v naselju Velike Malence blizu Brežic.

Na kraj so bile takoj napotene interventne službe. Vozniku in potniku so nudili prvo pomoč in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Brežice. Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče in ugotovili, da je 28-letni voznik osebnega avtomobila znamke kia zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, zgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se z vozilom večkrat prevrnil. Vozilo je po prevračanju obstalo pod nadstreškom bližnje stanovanjske hiše.

Medtem ko je bil sopotnik lažje poškodovan, pa voznika v bolnišnici niso mogli rešiti. Kar nekaj ur so se borili za njegovo življenje, okoli 12.30 pa so lahko le potrdili njegovo smrt. Policisti bodo s poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo.