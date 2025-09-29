e-Demokracija
16.9 C
Ljubljana
ponedeljek, 29 septembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

(TRAGEDIJA) Zletel s ceste, niso mu mogli pomagati

Kronika
Fotografija je simbolična. (Foto: policija.si)

Piše: C. R. 

PU Novo mesto je sporočila, da so v noči na nedeljo obravnavali prometno nesrečo v naselju Velike Malence blizu Brežic. 

Na kraj so bile takoj napotene interventne službe. Vozniku in potniku so nudili prvo pomoč in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Brežice. Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče in ugotovili, da je 28-letni voznik osebnega avtomobila znamke kia zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, zgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se z vozilom večkrat prevrnil. Vozilo je po prevračanju obstalo pod nadstreškom bližnje stanovanjske hiše. 

Medtem ko je bil sopotnik lažje poškodovan, pa voznika v bolnišnici niso mogli rešiti. Kar nekaj ur so se borili za njegovo življenje, okoli 12.30 pa so lahko le potrdili njegovo smrt. Policisti bodo s poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025