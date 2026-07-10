Tragedija v Bohinjskem jezeru

Piše: C. R.

Blejski policisti so bili danes okoli 18.45 obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se je med plavanjem utopil 38-letni moški.

Po podatkih, s katerimi razpolagamo, so bili na kraj takoj napoteni gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale. Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je za pokojnega odredila obdukcijo.

Po doslej zbranih podatkih okoliščine kažejo na utopitev. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.