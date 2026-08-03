Predsednica se je s pojasnilom ustrelila v lastno koleno: prevozi zasebnih prijateljev z varovanimi vozili je namreč celo kaznivo dejanje

Piše: Gašper Blažič

Sprenevedanju predsednice republike Nataše Pirc Musar glede prometne nesreče v petek v predoru Kastelec ni videti konca. Kot kaže, bo ta nesreča zanjo usodna v političnem smislu, saj se je s sporočilom za javnost, ki ga je objavila danes, tako rekoč ustrelila v lastno koleno.

Namreč, po našem poizvedovanju bi lahko prevoz dveh oseb v varovanem avtomobilu s spremstvom predstavljalo celo kaznivo dejanje, kar je lahko tudi osnova za ustavno obtožbo.

Prevoz v skladu z zakonodajo?

Poglejmo celotno besedilo, ki je sicer objavljeno na družbenih omrežjih (poudarke delov besedila je dodalo uredništvo):

Dodatno pojasnilo Urada predsednice Republike Slovenije glede prometne nesreče

Potem, ko je policija javnost danes podrobneje seznanila s podatki o prometni nesreči, v kateri je bila minuli petek v predoru Kastelec udeležena predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, zaradi povečanega zanimanja javnosti in številnih neresničnih navedb, predvsem na družbenih omrežjih, tudi sami podajamo nekaj dodatnih pojasnil. Za preiskavo vzrokov prometne nesreče in vseh ostalih okoliščin je namreč izključno pristojna Policija.

Predsednica republike po prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in koristi predvideni letni dopust. Počuti se dobro in je hvaležna za številna prijazna sporočila podpore, ki jih je prejela po nesreči. Iskreno se zahvaljuje tudi vsem intervencijskim službam za hitro in požrtvovalno pomoč, še posebej strokovnemu in prijaznemu osebju Splošne bolnišnice Izola.

Prometna nesreča se je zgodila na poti iz Republike Hrvaške, kjer je predsednica preživljala letni dopust, na dogodek v Komendi, katerega častna pokroviteljica je bila. Na pot se je odpravila pravočasno, skladno z oceno potrebnega potovalnega časa, upoštevajoč tudi dodatno 20-minutno časovno rezervo. Potovala je v službenem vozilu Urada predsednice Republike Slovenije, kombiniranem vozilu Mercedes-Benz V 300, skupaj z voznikom varnostnikom, varnostnico ter dvema sopotnicama, prijateljicama predsednice.

V prometni nesreči je predsednica republike po standardni klasifikaciji telesnih poškodb utrpela lažjo telesno poškodbo (zlom ključnice), ena od sopotnic pa hujšo telesno poškodbo. Obe sta bili odpeljani v Splošno bolnišnico Izola. Predsednica je bila po noči, preživeti na opazovanju, že v soboto odpuščena v domačo oskrbo, prav tako pa je bila danes v domačo oskrbo odpuščena tudi sopotnica, ki se počuti dobro. Druga sopotnica v nesreči ni bila poškodovana.

Urad predsednice Republike Slovenije je javnost o prometni nesreči obvestil takoj, ko so bile znane ključne okoliščine dogodka. Na dan dogodka je bila namreč predsednica vse do poznih večernih ur v obravnavi v urgentnem centru, Urad pa ni želel vznemirjati javnosti z nepreverjenimi in neverodostojnimi informacijami o poteku nesreče in predsedničinem zdravstvenem stanju.

V zvezi z vprašanji o prevozu predsednice republike pojasnjujemo, da je bil prevoz z dopusta na Hrvaškem na službeno obveznost v Komendi opravljen v skladu z veljavno zakonodajo.

Predsednica republike je skladno s 6. členom Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija (Uradni list RS, št. 63/13, 23/20, 144/20, 102/22, 58/25 in 86/26), varovana po drugi stopnji varovanja, enako kot predsednik vlade. To pomeni, da je varovana neprekinjeno, 24 ur na dan, sedem dni v tednu, varovanju pa se ne more odpovedati niti v zasebnem času. Zato vedno potuje s službenimi vozili, lastnega vozila ne uporablja.

Predsednica je potovala v službenem vozilu, ki je v lasti Urada predsednice Republike Slovenije, letnik 2021, prevoz in varovanje pa so opravljali policisti – varnostniki iz Službe za varovanje predsednice republike.

V povezavi z vprašanji glede prisotnosti sopotnic pojasnjujemo, da se tovrstni prevozi izvajajo po predhodni varnostni presoji varnostne službe in z odobritvijo predsednice republike ter se izvajajo redko.

Okoliščine in vzrok prometne nesreče še vedno preiskujejo pristojni organi. Ker z njihovimi ugotovitvami Urad predsednice Republike Slovenije še ni seznanjen, dodatnih pojasnil trenutno ne moremo podati. Urad bo s pristojnimi organi v celoti sodeloval pri razjasnitvi vseh okoliščin dogodka.

Na kraju prometne nesreče sta bila pri obeh policistih – varnostnikih opravljena preizkus alkoholiziranosti in hitri test prisotnosti prepovedanih drog, rezultat obeh pa je bil pri obeh varnostnikih negativen.

Prometna nesreča je pretresla vse nas, saj so bili v njej udeleženi predsednica republike in naši sodelavci. Do zaključka uradne preiskave želimo pristojnim organom omogočiti, da svoje delo opravijo strokovno, neodvisno in brez pritiskov, zato prosimo za razumevanje in spoštovanje postopkov, ki potekajo.

Sprenevedanje, ki mu ni para

Da sta bili »nejavni« sopotnici celo dve in ne samo ena, smo dejansko izvedeli šele danes iz sporočila PU Koper. Že tako ali tako je bilo precej nejasno napisano, ali je bil v avtomobilu samo služben voznik ali tudi varnostnik.

Seveda smo poslali vprašanje na Urad informacijskega pooblaščenca, ali drži, da je podatek o sopotnicah tajen glede na to, da gre za uporabo uradnih službenih vozil predsedniškega urada in policije. Nekaj je jasno: Pirc Musarjeva je priznala, da je (na lastno odgovornost?) prevažala dve prijateljici. Kar pa po zakonih ni dovoljeno, tudi če jih je sama odobrila.

Državni funkcionarji ne smejo samovoljno omogočiti prevoza svojih zasebnih prijateljev z uradnim varovanim vozilom. Uporaba varovanih prevozov je v Sloveniji namreč strogo regulirana in podrejena varnostnim protokolom, ki ne dopuščajo izkoriščanja državnih virov za zasebne namene ali druženje. Sredstva za varovanje, vključno z vozili in varnostniki Centra za varovanje in zaščito (CVZ), se financirajo iz državnega proračuna. Namenjena so izključno zagotavljanju varnosti določenih funkcionarjev (npr. predsednik države, predsednik vlade, predsednik državnega zbora). Prevoz z varovanim vozilom se odredi na podlagi Uredbe o varovanju določenih oseb in objektov ter strokovne ocene ogroženosti, ki jo izdela policija. To je varnostni ukrep, in ne osebni statusni privilegij, s katerim bi funkcionar lahko prosto razpolagal, smo izvedeli iz odgovora, ki ga je zbrala umetna inteligenca.

V takšnem vozilu se tako lahko prevažajo ožji družinski člani, pa še to pod strogimi pogoji. Lahko tudi sodelavci in tuji delegati, člani kabineta, tuji državniki, če je to del uradnih obveznosti, usklajeno s protokolom in odobreno s strani varnostne službe. Na drugi strani pa zasebni prijatelji in znanci nimajo zakonske podlage za prevoz v varovanem vozilu. Funkcionar nima pooblastil, da bi mimo varnostnih načrtov v avtomobil vabil tretje osebe iz zasebnega življenja. Če bi odredil ali zahteval prevoz svojih prijateljev z varovanim prevozom za zasebne namene, bi šlo za sum zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, kar je kaznivo dejanje, pa tudi za kršitev integritete in zakonodaje o preprečevanju korupcije (ustvarjanje neupravičene koristi za druge osebe na račun javnih sredstev).

Če ne bi prišlo do prometne nesreče, o kateri še vedno ne vemo, zakaj se je zgodila (kakšna je bila hitrost vozil??), se verjetno za tovrstno zlorabo ne bi izvedelo. Vendar pa so mainstream mediji takoj začeli izvajati t. i. kontrolo škode in razlagati, da pri predsednici republike, ker je ves čas varovana, pač obstajajo izjeme. Vendar v sami zakonodaji ta izjema ni navedena. Lahko bi nanjo sklepali le posredno, a načeloma tu ni razlik, če gre za enakost pred zakonom, kot določa Ustava RS.

Nekateri s prstom kažejo na vlado

Se pa po kuloarjih na družbenih omrežjih že širijo nekakšni protestni glasovi proti notranjemu ministru Franciju Matozu, ker naj bi varovanje predsednice opravljala policija – iz česar nekateri že delajo teorije zarote, da je Pirc Musarjeva ogrožena zaradi delovanja Janševe vlade. Vendar gre za zavajanje. Notranji minister namreč nima neposredne zveze s Centrom za varovanje in zaščito (CVZ). Voznika, ki sta bila vpletena v nesrečo, sta namreč policista, ki sta bila začasno prerazporejena iz Centra za varovanje in zaščito neposredno v Urad predsednice republike.

S tem primerom se bo sedaj ukvarjalo Specializirano državno tožilstvo (SDT), a prav lahko se zgodi, da bodo krivci spet »male ribe«, tako kot v primeru Litijska. Dejstvo pa je, da se je ob prometni nesreči, kjer je neposredno odgovoren voznik avtomobila predsednice, prevoz dveh prijateljic odobrila predsednica osebno. Očitno nezakonito.