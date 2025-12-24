Tragedija na pragu božiča: vlak povozil kolesarja

Piše: C. R.

Danes, nekaj pred 15. uro, so bili na policiji obveščeni o prometni nesreči v Zidanem mostu, na območju Policijske postaje Laško.

Voznik kolesa je kljub spuščenim polzapornicam zapeljal na prehod ceste čez železniško progo v trenutku, ko je pripeljal vlak. Vlak je trčil v kolesarja, ki je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Kolesar je, mimo čakajočih vozil, pred spuščeno zapornico železniške proge, zapeljal na železniške tire, kjer je vanj trči potniški vlak. Kolesar je umrl na kraju nesreče. Nihče od potnikov na vlaku, ni bil poškodovan.

To je letošnja 28. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.