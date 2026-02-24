Tragedija na Jesenicah: ugasnilo življenje 36-letnika, povozil ga je delovni stroj

Piše: C. R.

Z Jesenic poročajo o tragičnem dogodku: delovna nesreča vzela življenje 36-letnika.

Jeseniški policisti so bili danes nekaj po 8. uri obveščeni o dogodku na delovišču na območju Jesenic, v katerem je umrl 36-letni moški. Po doslej znanih podatkih je med izvajanjem del prišlo do povoženja 36-letnega moškega z delovnim strojem, ki je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl.

Prve ugotovitve kažejo, da gre za delovno nesrečo. Policisti so kraj dogodka zavarovali in opravljajo ogled. Vzrok smrti še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Na kraju sta prisotni tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka ter delovni inšpektor. Pomoč na kraju so nudili tudi gasilci GARS Jesenice in zdravstveno osebje NMP Jesenice. Policisti in kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah dogodka ter bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.