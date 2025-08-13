Tragedija na cestah: zaradi brutalne objestnosti ugasnilo življenje nič krivega 17-letnika

Piše: C. R.

Sinoči, okoli 23.30 ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči, v kateri je umrl 17-letni fant. Vse kaže, da je življenje nič krivega najstnika nenadoma ugasnilo zaradi brutalne objestnosti voznika.

Tragična prometna nesreča se je zgodila v Kropi, na območju Policijske postaje Mozirje. Voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Gornjega Gradu proti Bočni, je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, trčil v 17-letnega fanta, ki je skupaj s prijateljema hodil ob vozišču. Po do sedaj zbranih podatkih, so fantje drug za drugim hodili ob desnem robu vozišča, v smeri vožnje voznika.

Voznik in druga dva fanta so takoj začeli z oživljanjem poškodovanega, z defibrilatorjem sta ga do prihoda reševalcev oživljala tudi policista, vendar so bile poškodbe prehude in je na kraju nesreče umrl.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom alkohola, v času nesreče pa je vozil s krepko previsoko hitrostjo. Odredili so mu še strokovni pregled, ki je to potrdil. Kazenska ovadba seveda sledi.

“To je letošnja dvajseta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.

Prehitra vožnja je še vedno najpogostejši vzrok in dejavnik prometnih nesreč, sploh tistih z najhujšimi posledicami. S povečanjem hitrosti se vozniku oži vidno polje, zato lahko opazi in zazna samo objekte, ki so v sredini fokusa njegovega vida. zaradi tega lahko spregleda ali napačno oceni dogajanje ob robu ceste.Glede vožnje pod vplivom alkohola, voznike znova opozarjamo, da je le ta nedopustna, neodgovorna in nevarna in je eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč. Vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, praviloma slabše zaznavajo dogajanje na cestah, zmanjša se njihova možnost predvidevanja in presoje, poveča pa se verjetnost povzročitve prometne nesreče. Pri vozniku, ki ima v krvi 0,5 promila alkohola, se verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa kar 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom,” sporoča policija.