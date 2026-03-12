e-Demokracija
Tragedija danes zjutraj v Ljubljani: voznica e-skiroja umrla na kraju nesreče!

KronikaSlovenija
foto: Škandal24

Piše: C. R. 

“Danes, nekaj pred 6. uro smo bili obveščeni o hudi prometni nesreči na Tržaški cesti v Ljubljani, v kateri je  umrla 40-letna udeleženka na e-skiroju,” sporoča PU Ljubljana.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je 53-letna voznica osebnega vozila zapeljala levo izven vozišča na travnato površino, kjer je najprej trčila v drevo, nato pa z vožnjo nadaljevala po kolesarski stezi ob Tržaški cesti in trčila v voznico e-skiroja, ki je pravilno pripeljala nasproti. Pri tem se je udeleženka na e-skiroju tako hudo  telesno poškodovala, da je na kraju umrla.  Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili dežurna preiskovalna sodnica in tožilka. Policisti nadaljujejo  zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

