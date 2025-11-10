Totalno pijan z avtomobilom v drevo, skoraj bi ubil še dva sopotnika

Piše: C. R.

Star pregovor pravi, da je mladost norost in očitno to kar drži za objestnega 24-letnika, ki je po večernem “krokanju” sedel za volan svojega avtomobila in v njem nato prevažal dva sopotnika, ki sta se oba prevažala na desnem prednjem sedežu, saj je šlo za dvosed brez zadnjih sedežev.

Pri tem je bil očitno zaradi maliganov, ki jih je zaužil, še bolj pogumen, saj je krepko pritiskal na plin in letel “kot sneta sekira”. Žal pa se mu pri Velikih Brusnicah ni izšlo, saj je izgubil oblast nad vozilom in se zaletel v drevo, od tam ga je odbilo v kamnit objekt ter skalo, kasneje pa je obstalo med hišo in utrjenim kamnitim zidom.

Gasilci in reševalci so nato iz razbitin potegnili huje ranjenega voznika ter lažje ranjena sopotnika, stara sta bila 24 in 22 let, ki si bosta vratolomno vožnjo dobro zapomnila. Nevestni voznik pa je imel v krvi 1,2 promila alkohola, medtem ko 22-letnica ni uporabljala varnostnega pasu.

