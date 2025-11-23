Tokrat prijeli osumljence, ki so ogrožali železniški promet

Piše: C. R.

Včeraj so zabeležili še en primer sabotaže, tokrat na progi proti Primorski. Nato pa še na progi med Grosupljem in Kočevjem.

Policijo so obvestili, da e na železniški povezavi med Grosupljem in Kočevjem, pri Velikem Mlačevem, prišlo do prekinitve vodnikov prometne signalizacije. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti pa so na kraju prijeli tri osumljence, ki so glede na do sedaj zbrana obvestila prerezali vodnike in jih nameravali odtujiti. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

“Takšna dejanja so nedopustna in pomenijo ogrožanje potniškega in tovornega železniškega prometa. Na mestih, kjer železnica prečka cesto pa tudi nevarnost za udeležence v cestne prometu, saj lahko v teh primerih pride do nedelovanje signalizacije, ki ureja promet na križanjih železnice in cest. Pozivamo vse, ki bi zaznali karkoli nenavadnega ob železniški trasi ali na železniških postajah, da o tem takoj obvestijo policijo na 113, regijski center za obveščanje na 112 ali Slovenske železnice,” sporoča policija.